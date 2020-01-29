Украинские учителя почти не защищены законодательно – омбудсмен

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал о работе над инструкцией для учителей. Документ будет объяснять, как противодействовать моббингу и буллингу в школе.

О работе над положением образовательный рассказал омбудсмен Сергей Горбачев в интервью Znaj.ua.

Смотрите также: Омбудсмен о причинах буллинга: учитель должен сам понимать, что ему нужна помощь

По словам чиновника, инструкция как противодействовать буллингу со стороны учителя для родителей школьников готова. Сейчас идет работа над положением для учителей, однако законодательная база сегодня слишком слаба.

Мы пишем эту инструкцию, однако выяснилось, что это очень трудно, поскольку имеем чрезвычайно невнятную законодательную базу о защите прав учителей,

– рассказал Сергей Горбачев.

Что такое буллинг?

Это агрессивное поведение детей друг к другу или в отношении учителя. Также существует буллинг со стороны учителя к конкретным ученикам.

Вас заинтересует: Террор в школе: советы родителям, как уберечь ребенка от травли

Что такое моббинг?

Травля учителя на рабочем месте со стороны руководства или родителей детей с целью увольнения педагога.