Українські вчителі майже не захищені законодавчо – омбудсмен

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів про роботу над інструкцією для вчителів. Документ пояснюватиме як протидіяти мобінгу та булінгу у школі.

Про роботу над положенням розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв`ю Znaj.ua.

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За словами посадовця, інструкція як протидіяти булінгу з боку вчителя для батьків школярів готова. Зараз триває робота над положенням для вчителів, проте законодавча база сьогодні занадто слабка.

Ми пишемо цю інструкцію, однак з'ясувалося, що це дуже важко, оскільки маємо надзвичайно невиразну законодавчу базу про захист прав учителів,

– розповів Сергій Горбачов.

Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей один до одного або стосовно вчителя. Також існує булінг з боку вчителя до конкретних учнів.

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Що таке мобінг?Цькування вчителя на робочому місці з боку керівництва чи батьків дітей з метою звільнення педагога.