Университет в Черкассах купил полиграф по цене в три раза выше

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого купил полиграф за 240 тысяч гривен, однако его реальная цена 75 тысяч.

О коррупционной схеме рассказали в сюжете ТСН.

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Сообщается, что "детектор лжи", как называют в народе полиграф, покупали через систему государственных закупок Prozzoro.

В конкурсе победил черкасский ФЛП "ДЯК", который предложил поставить полиграф за 240 тысяч,

– говорится в сюжете ТСН.

Однако, на самом деле полиграф этой фирмы без дополнительного укомплектования стоит не больше 75 тысяч гривен. Проректор Черкасского национального университета Юрий Удовенко общаться с журналистами отказался.

Детектор лжи университет закупал для использования его в процессе обучении на одном из факультетов.

Прокуратура области уже расследует одну из коррупционных схем университета имени Богдана Хмельницкого, а теперь заинтересовалась еще и этим случаем.

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Что известно о Черкасском национальном университете