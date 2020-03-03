Университет в Черкассах купил полиграф по цене в три раза выше
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого купил полиграф за 240 тысяч гривен, однако его реальная цена 75 тысяч.
О коррупционной схеме рассказали в сюжете ТСН.
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Сообщается, что "детектор лжи", как называют в народе полиграф, покупали через систему государственных закупок Prozzoro.
В конкурсе победил черкасский ФЛП "ДЯК", который предложил поставить полиграф за 240 тысяч,
– говорится в сюжете ТСН.
Однако, на самом деле полиграф этой фирмы без дополнительного укомплектования стоит не больше 75 тысяч гривен. Проректор Черкасского национального университета Юрий Удовенко общаться с журналистами отказался.
Детектор лжи университет закупал для использования его в процессе обучении на одном из факультетов.
Прокуратура области уже расследует одну из коррупционных схем университета имени Богдана Хмельницкого, а теперь заинтересовалась еще и этим случаем.
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Что известно о Черкасском национальном университете
- основан в 1921 году;
- более 6 тысяч студентов обучаются в вузе;
- в состав университета входят 8 институтов и два факультета.