Університет у Черкасах купив поліграф за втричі вищою ціною

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького купив поліграф за 240 тисяч гривень, проте його реальна ціна 75 тисяч.

Про корупційну схему розповіли у сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що "детектор брехні", як називають у народі поліграф, купували через систему державних закупівель Prozzoro.

В конкурсі переміг черкаський ФОП "ДЯК", який запропонував поставити поліграф за 240 тисяч,

– йдеться в сюжеті ТСН.

Проте, насправді поліграф цієї фірми без додаткового укомплектування коштує не більше 75 тисяч гривень. Проректор Черкаського національного університету Юрій Удовенко спілкуватися із журналістами відмовився.

Детектор брехні університет закуповував для використання його у процесі навчанні на одному з факультетів.

Прокуратура області уже розслідує одну з корупційних схем університету імені Богдана Хмельницького, а тепер зацікавилась ще й цим випадком.

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Що відомо про Черкаський національний університет