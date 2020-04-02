Университет в России позволил сдать зачет по физкультуре в Dota 2

Университет ИТМО, расположенный в Санкт-Петербурге, позволил студентам получить зачет по физкультуре в компьютерной игре Dota2. Баллы будут зависеть от количества проведенного времени в игре.

Такое решение приняли из-за дистанционного обучения, сообщает DTF.

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Студенты ИТМО могут набирать баллы по физкультуре, принимая участие в регулярных лигах по Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale и Dota 2. Дополнительные баллы также можно заработать за победы в турнирах.



Дота является одной из самых популярных онлайн-игр в мире / фото: Скриншот

Однако для участия в соревнованиях, а соответственно и получения дополнительных баллов, надо иметь аккаунты в FaceIt. Также надо наиграть минимум 40 часов.

Всего для получения зачета студентам нужно набрать 100 баллов. За участие в одном киберспортивном турнире начисляется 3 балла.

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Что известно об игре Dota 2? Defense of the Ancients – игра в жанре стратегии в реальном времени. В Dota 2 одновременно играют 2 команды по 5 участников в каждой.