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Університет в Росії дозволив скласти залік з фізкультури в Dota 2

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Чи буде така можливість після карантину – невідомо / Fredrick Tendong

Університет ІТМО, що розташований в Санкт-Петербурзі, дозволив студентам отримати залік з фізкультури в компютерній грі Dota2. Бали залежатимуть від кількості проведеного часу у грі.

Таке рішення прийняли через дистанційне навчання, повідомляє DTF. 

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Студенти ІТМО можуть набирати бали з фізкультури, беручи участь в регулярних лігах з Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale і Dota 2. Додаткові бали також можна заробити за перемоги в турнірах.


Дота є однією з найпопулярніших онлайн-ігор у світі / фото: Скріншот

Проте для участі в змаганнях, а відповідно і отримання додаткових балів, треба мати акаунти в FaceIt. Також треба награти мінімум 40 годин.

Всього для отримання заліку, студентам треба набрати 100 балів. За участь в одному кіберспортивному турнірі нараховується 3 бали.

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Що відомо про гру Dota 2?Defense of the Ancients – гра в жанрі стратегії в реальному часі. У Dota 2 одночасно грають 2 команди по 5 учасників у кожній.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус COVID-19 Техно Новини Росії Valve Ігри Освіта Освіта за кордоном
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