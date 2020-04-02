Університет в Росії дозволив скласти залік з фізкультури в Dota 2

Університет ІТМО, що розташований в Санкт-Петербурзі, дозволив студентам отримати залік з фізкультури в компютерній грі Dota2. Бали залежатимуть від кількості проведеного часу у грі.

Таке рішення прийняли через дистанційне навчання, повідомляє DTF.

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Студенти ІТМО можуть набирати бали з фізкультури, беручи участь в регулярних лігах з Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale і Dota 2. Додаткові бали також можна заробити за перемоги в турнірах.



Дота є однією з найпопулярніших онлайн-ігор у світі / фото: Скріншот

Проте для участі в змаганнях, а відповідно і отримання додаткових балів, треба мати акаунти в FaceIt. Також треба награти мінімум 40 годин.

Всього для отримання заліку, студентам треба набрати 100 балів. За участь в одному кіберспортивному турнірі нараховується 3 бали.

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