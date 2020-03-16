Университеты в регионах получат больше денег – Стадный

Университеты, которые расположены за пределами столицы получат дополнительное финансирование по региональной квоте. Министерство образования стремится поощрить студентов поступать в вузы в областных центрах.

Про новую формулу финансирования рассказал в интервью "Униан" заместитель министра образования Егор Стадный.

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По новому закону "О высшем образовании", система финансирования претерпит серьезные изменения. Одним из бонусов, который должен стимулировать развитие университетов в регионах является соответствующая квота.

Предыдущая система все финансирование базировала на количестве студентов и те переезжали в большие города на обучение, фактически она репрессировала региональные университеты,

– рассказал чиновник.

Чтобы искоренить стереотип, что только в столице можно получить качественное образование, вузы в регионах будут получать увеличенное финансирование.

Я знаю множество мощных заведений и преподавателей, кафедр, которые расположены в регионах – Сумах, Черновцах, Запорожье, Одессе, Львове, Харькове. Однако абитуриенты и их родители часто смотрят на возможности вокруг университета – работу, жилье, определенные перспективы, а их дает большой город,

– пояснил Стадный.

По словам чиновника, региональная квота не даст дополнительных денег Киеву, но даст небольшие финансовые бонусы Львову или Харькову. Больше всего денег по этой квоте получат университеты из небольших областных центров.

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Сколько в Украине всего университетов?

Полноценных отдельных юридических лиц, предоставляющих услуги высшего образования, в Украине насчитывается 300 единиц.