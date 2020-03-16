Університети в регіонах отримають більше грошей – Стадний

Університети, які розташовані за межами столиці отримають додаткове фінансування за регіональною квотою. Міністерство освіти прагне заохотити студентів вступати у виші в обласних центрах.

Про нову формулу фінансування розповів у інтерв'ю "Уніан" заступник міністра освіти Єгор Стадний.

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За новим законом "Про вищу освіту", система фінансування зазнає серйозних змін. Одним з бонусів, який має стимулювати розвиток університетів в регіонах є відповідна квота.

Попередня система все фінансування базувала на кількості студентів і ті переїжджали у більші міста на навчання, фактично вона репресувала регіональні університети,

– розповів посадовець.

Щоб викорінити стереотип, що лише в столиці можна отримати якісну освіту, виші в регіонах отримуватимуть збільшене фінансування.

Я знаю безліч потужних закладів і викладачів, кафедр, які розташовані в регіонах – Сумах, Чернівцях, Запоріжжі, Одесі, Львові, Харкові. Проте абітурієнти та їх батьки часто дивляться на можливості довкола університету – роботу, житло, певні перспективи, а їх дає велике місто,

– пояснив Стадний.

За словами посадовця, регіональна квота не даватиме додаткових грошей Києву, але дасть невеликі фінансові бонуси Львову або Харкову. Найбільше грошей за цією квотою отримають університети з невеликих обласних центрів.

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Скільки в Україні всього університетів?Повноцінних окремих юридичних осіб, які надають послуги вищої освіти, в Україні налічується 300 одиниць.