Уроки онлайн для 10 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 10 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели у школьников будет по 6-7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 10 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Украинский язык

Тема: Сложные случаи склонения существительных

Алгебра

Тема: Нахождение промежутков роста и спадания функций

Гимнастика

Физика

Тема: Первый закон термодинамики в изопроцессах. Адиабатический процесс

История Украины

Тема: Украинский вопрос в международной политике накануне Второй мировой войны. Советско-немецкие договоры 1939 года

Гимнастика

Вторник

Украинская литература

Тема: Конфликт между обыденной жизнью и высокими устремлениями личности, действительностью и мечтой в драме-феерии Леси Украинки "Лесная песня"

Физика

Тема: Решение задач на тему "Первый закон термодинамики"

Гимнастика

История Украины

Тема: Начало Второй мировой войны. Украинцы в польской армии. Раскол ОУН. Андрей Мельник. Степан Бандера

Биология

Тема: Особенности процессов регенерации в организме человека

Гимнастика

География

Тема: США. Урок 2

Среда

Английский язык

Тема: Meet Great Britaіn. Британские школы. Составление диалогов

Геометрия

Тема: Преобразование пространства

Гимнастика

Химия

Тема: Дисахариды и олигосахариды

География

Тема: Канада

Гимнастика

Четверг

Украинский язык

Тема: Параллельные родовые формы существительного

Физика

Тема: Количество теплоты во время фазовых переходов. Уравнение теплового баланса

Гимнастика

Английский язык

Тема: Meet Great Britaіn. Символы Великобритании. Аудирование

Всемирная история

Тема: Образование очагов Второй мировой войны. Создание блока Берлин – Рим – Токио

Гимнастика

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Пятница

Украинская литература

Тема: Современные интерпретации "Лесной песни" Леси Украинки

Алгебра

Тема: Экстремумы функции

Гимнастика

Английский язык

Тема: Meet Great Britaіn. Путешествие по Лондону. Монологическое вещание

Химия

Тема: Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза

Гимнастика

Биология

Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.