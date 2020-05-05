Уроки онлайн для 10 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 10 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели у школьников будет по 6-7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 10 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык
Тема: Сложные случаи склонения существительных
- Алгебра
Тема: Нахождение промежутков роста и спадания функций
- Гимнастика
- Физика
Тема: Первый закон термодинамики в изопроцессах. Адиабатический процесс
- История Украины
Тема: Украинский вопрос в международной политике накануне Второй мировой войны. Советско-немецкие договоры 1939 года
- Гимнастика
Вторник
- Украинская литература
Тема: Конфликт между обыденной жизнью и высокими устремлениями личности, действительностью и мечтой в драме-феерии Леси Украинки "Лесная песня"
- Физика
Тема: Решение задач на тему "Первый закон термодинамики"
- Гимнастика
- История Украины
Тема: Начало Второй мировой войны. Украинцы в польской армии. Раскол ОУН. Андрей Мельник. Степан Бандера
- Биология
Тема: Особенности процессов регенерации в организме человека
- Гимнастика
- География
Тема: США. Урок 2
Среда
- Английский язык
Тема: Meet Great Britaіn. Британские школы. Составление диалогов
- Геометрия
Тема: Преобразование пространства
- Гимнастика
- Химия
Тема: Дисахариды и олигосахариды
- География
Тема: Канада
- Гимнастика
Четверг
- Украинский язык
Тема: Параллельные родовые формы существительного
- Физика
Тема: Количество теплоты во время фазовых переходов. Уравнение теплового баланса
- Гимнастика
- Английский язык
Тема: Meet Great Britaіn. Символы Великобритании. Аудирование
- Всемирная история
Тема: Образование очагов Второй мировой войны. Создание блока Берлин – Рим – Токио
- Гимнастика
Читайте также Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН
Пятница
- Украинская литература
Тема: Современные интерпретации "Лесной песни" Леси Украинки
- Алгебра
Тема: Экстремумы функции
- Гимнастика
- Английский язык
Тема: Meet Great Britaіn. Путешествие по Лондону. Монологическое вещание
- Химия
Тема: Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза
- Гимнастика
- Биология
Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.