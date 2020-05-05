Уроки онлайн для 10 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 10 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 10 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Українська мова
Тема: Складні випадки відмінювання іменників
- Алгебра
Тема: Знаходження проміжків зростання і спадання функцій
- Руханка
- Фізика
Тема: Перший закон термодинаміки в ізопроцесах. Адіабатний процес
- Історія України
Тема: Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 року
- Руханка
Вівторок
- Українська література
Тема: Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"
- Фізика
Тема: Розв'язування задач на тему "Перший закон термодинаміки"
- Руханка
- Історія України
Тема: Початок Другої світової війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера
- Біологія
Тема: Особливості процесів регенерації в організмі людини
- Руханка
- Географія
Тема: США. Урок 2
Середа
- Англійська мова
Тема: Meet Great Britaіn. Британські школи. Складання діалогів
- Геометрія
Тема: Перетворення простору
- Руханка
- Хімія
Тема: Дисахариди та олігосахариди
- Географія
Тема: Канада
- Руханка
Четвер
- Українська мова
Тема: Паралельні родові форми іменника
- Фізика
Тема: Кількість теплоти під час фазових переходів. Рівняння теплового балансу
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Meet Great Britaіn. Символи Великої Британії. Аудіювання
- Всесвітня історія
Тема: Утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку Берлін – Рим – Токіо
- Руханка
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П'ятниця
- Українська література
Тема: Сучасні інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки
- Алгебра
Тема: Екстремуми функції
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Meet Great Britaіn. Подорож Лондоном. Монологічне мовлення
- Хімія
Тема: Полісахариди. Крохмаль. Целюлоза
- Руханка
- Біологія
Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.