Уроки онлайн для 10 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 10 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 10 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Українська мова

Тема: Складні випадки відмінювання іменників

Алгебра

Тема: Знаходження проміжків зростання і спадання функцій

Руханка

Фізика

Тема: Перший закон термодинаміки в ізопроцесах. Адіабатний процес

Історія України

Тема: Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 року

Руханка

Вівторок

Українська література

Тема: Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"

Фізика

Тема: Розв'язування задач на тему "Перший закон термодинаміки"

Руханка

Історія України

Тема: Початок Другої світової війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера

Біологія

Тема: Особливості процесів регенерації в організмі людини

Руханка

Географія

Тема: США. Урок 2

Середа

Англійська мова

Тема: Meet Great Britaіn. Британські школи. Складання діалогів

Геометрія

Тема: Перетворення простору

Руханка

Хімія

Тема: Дисахариди та олігосахариди

Географія

Тема: Канада

Руханка

Четвер

Українська мова

Тема: Паралельні родові форми іменника

Фізика

Тема: Кількість теплоти під час фазових переходів. Рівняння теплового балансу

Руханка

Англійська мова

Тема: Meet Great Britaіn. Символи Великої Британії. Аудіювання

Всесвітня історія

Тема: Утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку Берлін – Рим – Токіо

Руханка

Читайте також Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН

П'ятниця

Українська література

Тема: Сучасні інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки

Алгебра

Тема: Екстремуми функції

Руханка

Англійська мова

Тема: Meet Great Britaіn. Подорож Лондоном. Монологічне мовлення

Хімія

Тема: Полісахариди. Крохмаль. Целюлоза

Руханка

Біологія

Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.