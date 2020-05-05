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Уроки онлайн для 11 класса: расписание

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Уроки онлайн 11 класс – расписание тем уроков на каждый день
Онлайн-уроки для 11 класса / healthcharities.org

Онлайн-уроки транслируют по будням в 11 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 10 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели у школьники будет по 6 – 7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: Украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 11 класса: Плюсплюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

  1. Украинский язык

Тема: Развитие речи. Как создавать текст

  1. Алгебра

Тема: Применение формул комбинаторики для нахождения вероятностей случайных событий

  1. Зарядка
  1. Физика

Тема: Радиоактивность. Закон радиоактивного распада

  1. История Украины

Тема: Роль Украины в распаде СССР. Международное признание

  1. Зарядка

Вторник

  1. Украинская литература

Тема: Лина Костенко – гражданская и интимная лирика

  1. Биология

Тема: Современные методы селекции растений

  1. Зарядка
  1. История Украины

Тема: Процессы в первые годы независимости Конституция Украины 1996 года.

  1. География

Тема: Экономика Украины в международном разделении труда. Современная экономика Украины

  1. Зарядка

Среда

  1. Английский язык

Тема: Развитие умений аудирования. Урок 3

  1. Геометрия

Тема: Повторение. Изображение геометрических тел

  1. Зарядка
  1. Химия

Тема: Металлические сплавы и их применение. Железо. Характеристика элемента, валентные возможности. Физические и химические свойства железа

  1. Биология

Тема: Центры разнообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости

  1. Зарядка

Четверг

  1. Украинская литература

Тема: Роман в стихах Лины Костенко "Маруся Чурай"

  1. Физика

Тема: Практикум решения задач. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада

  1. Зарядка
  1. Английский язык

Тема: Развитие умений чтения. Урок 4

  1. Всемирная история

Тема: Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война

  1. Зарядка

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Пятница

  1. Украинский язык

Тема: Развитие речи. Как создавать текст: тема, идея, цель

  1. Физика

Тема: Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядеарний реактор

  1. Зарядка
  2. Химия

Тема: Соединения железа. Основные свойства железа (II) оксида и амфотерные железа (iii) оксид. Оксидно-восстановительные реакции с участием соединений Fe2+ и Fe3+

  1. Алегбра

Тема: Выборка. Характеристики выборки

  1. Зарядка

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будто выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.

Теги: Украинская школа онлайн Министерство образования и науки Украины Школьники Учеба Школа
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