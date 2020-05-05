Уроки онлайн для 11 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 11 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 10 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели у школьники будет по 6 – 7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: Украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 11 класса: Плюсплюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык
Тема: Развитие речи. Как создавать текст
- Алгебра
Тема: Применение формул комбинаторики для нахождения вероятностей случайных событий
- Зарядка
- Физика
Тема: Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- История Украины
Тема: Роль Украины в распаде СССР. Международное признание
- Зарядка
Вторник
- Украинская литература
Тема: Лина Костенко – гражданская и интимная лирика
- Биология
Тема: Современные методы селекции растений
- Зарядка
- История Украины
Тема: Процессы в первые годы независимости Конституция Украины 1996 года.
- География
Тема: Экономика Украины в международном разделении труда. Современная экономика Украины
- Зарядка
Среда
- Английский язык
Тема: Развитие умений аудирования. Урок 3
- Геометрия
Тема: Повторение. Изображение геометрических тел
- Зарядка
- Химия
Тема: Металлические сплавы и их применение. Железо. Характеристика элемента, валентные возможности. Физические и химические свойства железа
- Биология
Тема: Центры разнообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости
- Зарядка
Четверг
- Украинская литература
Тема: Роман в стихах Лины Костенко "Маруся Чурай"
- Физика
Тема: Практикум решения задач. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- Зарядка
- Английский язык
Тема: Развитие умений чтения. Урок 4
- Всемирная история
Тема: Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война
- Зарядка
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Пятница
- Украинский язык
Тема: Развитие речи. Как создавать текст: тема, идея, цель
- Физика
Тема: Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядеарний реактор
- Зарядка
- Химия
Тема: Соединения железа. Основные свойства железа (II) оксида и амфотерные железа (iii) оксид. Оксидно-восстановительные реакции с участием соединений Fe2+ и Fe3+
- Алегбра
Тема: Выборка. Характеристики выборки
- Зарядка
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будто выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.