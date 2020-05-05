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Уроки онлайн для 11 класу: розклад

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Уроки онлайн 11 клас – розклад тем уроків на кожен день
Онлайн-уроки для 11 класу / healthcharities.org

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 11 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 10 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 11 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст

  1. Алгебра

Тема: Застосування форму комбінаторики для знаходження ймовірностей випадкових подій

  1. Руханка
  1. Фізика

Тема: Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

  1. Історія України

Тема: Роль України в розпаді СРСР. Міжнародне визнання

  1. Руханка

Вівторок

  1. Українська література

Тема: Ліна Костенко – громадянська та інтимна лірика

  1. Біологія

Тема: Сучасні методи селекції рослин

  1. Руханка
  1. Історія України

Тема: Державотворчі процеси в перші роки незалежності Конституція України 1996 року. 

  1. Географія

Тема: Економіка України в міжнародному поділі праці. Сучасна економіка України 

  1. Руханка

Середа

  1. Англійська мова

Тема: Розвиток умінь аудіювання. Урок 3

  1. Геометрія

Тема: Повторення. Зображення геометричних тіл 

  1. Руханка
  1. Хімія

Тема: Металеві сплави та їх застосування. Ферум. Характеристика елемента, валентні можливості. Фізичні та хімічні властивості заліза

  1. Біологія

Тема: Центри різноманітності та походження культурних рослин. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

  1. Руханка

Четвер

  1. Українська література

Тема: Роман у вірша Ліни Костенко "Маруся Чурай" 

  1. Фізика

Тема: Практикум розв'язання задач. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

  1. Руханка
  1. Англійська мова

Тема: Розвиток умінь читання. Урок 4

  1. Всесвітня історія

Тема: Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна

  1. Руханка

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П'ятниця

  1. Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета

  1. Фізика

Тема: Ядерні реакції. ДІлення ядер урану. Ланцюгові ядерні реакції. Ядеарний реактор

  1. Руханка
  2. Хімія 

Тема: Сполуки феруму. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксид. Оксидно-відновні реакції за участі сполук Fe2+ і Fe3+ 

  1. Алегбра

Тема: Вибірка. Характеристики вибірки

  1. Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно. 

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.

Теги: Українська школа онлайн Міністерство освіти та науки України Школярі Освіта Школа
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