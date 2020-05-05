Уроки онлайн для 11 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 11 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 10 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 11 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Українська мова
Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст
- Алгебра
Тема: Застосування форму комбінаторики для знаходження ймовірностей випадкових подій
- Руханка
- Фізика
Тема: Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
- Історія України
Тема: Роль України в розпаді СРСР. Міжнародне визнання
- Руханка
Вівторок
- Українська література
Тема: Ліна Костенко – громадянська та інтимна лірика
- Біологія
Тема: Сучасні методи селекції рослин
- Руханка
- Історія України
Тема: Державотворчі процеси в перші роки незалежності Конституція України 1996 року.
- Географія
Тема: Економіка України в міжнародному поділі праці. Сучасна економіка України
- Руханка
Середа
- Англійська мова
Тема: Розвиток умінь аудіювання. Урок 3
- Геометрія
Тема: Повторення. Зображення геометричних тіл
- Руханка
- Хімія
Тема: Металеві сплави та їх застосування. Ферум. Характеристика елемента, валентні можливості. Фізичні та хімічні властивості заліза
- Біологія
Тема: Центри різноманітності та походження культурних рослин. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
- Руханка
Четвер
- Українська література
Тема: Роман у вірша Ліни Костенко "Маруся Чурай"
- Фізика
Тема: Практикум розв'язання задач. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Розвиток умінь читання. Урок 4
- Всесвітня історія
Тема: Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна
- Руханка
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П'ятниця
- Українська мова
Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета
- Фізика
Тема: Ядерні реакції. ДІлення ядер урану. Ланцюгові ядерні реакції. Ядеарний реактор
- Руханка
- Хімія
Тема: Сполуки феруму. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксид. Оксидно-відновні реакції за участі сполук Fe2+ і Fe3+
- Алегбра
Тема: Вибірка. Характеристики вибірки
- Руханка
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.