Уроки онлайн для 11 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 11 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 10 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 11 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст

Алгебра

Тема: Застосування форму комбінаторики для знаходження ймовірностей випадкових подій

Руханка

Фізика

Тема: Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

Історія України

Тема: Роль України в розпаді СРСР. Міжнародне визнання

Руханка

Вівторок

Українська література

Тема: Ліна Костенко – громадянська та інтимна лірика

Біологія

Тема: Сучасні методи селекції рослин

Руханка

Історія України

Тема: Державотворчі процеси в перші роки незалежності Конституція України 1996 року.

Географія

Тема: Економіка України в міжнародному поділі праці. Сучасна економіка України

Руханка

Середа

Англійська мова

Тема: Розвиток умінь аудіювання. Урок 3

Геометрія

Тема: Повторення. Зображення геометричних тіл

Руханка

Хімія

Тема: Металеві сплави та їх застосування. Ферум. Характеристика елемента, валентні можливості. Фізичні та хімічні властивості заліза

Біологія

Тема: Центри різноманітності та походження культурних рослин. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Руханка

Четвер

Українська література

Тема: Роман у вірша Ліни Костенко "Маруся Чурай"

Фізика

Тема: Практикум розв'язання задач. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

Руханка

Англійська мова

Тема: Розвиток умінь читання. Урок 4

Всесвітня історія

Тема: Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна

Руханка

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П'ятниця

Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета

Фізика

Тема: Ядерні реакції. ДІлення ядер урану. Ланцюгові ядерні реакції. Ядеарний реактор

Руханка Хімія

Тема: Сполуки феруму. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксид. Оксидно-відновні реакції за участі сполук Fe2+ і Fe3+

Алегбра

Тема: Вибірка. Характеристики вибірки

Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.