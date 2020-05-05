Уроки онлайн для 5 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 5 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 5 класса: "Плюсплюс" и "112 Украина". Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Английский язык

Тема: Природа. Погода и одежда. Прогноз погоды. Лексика. Грамматика. Теперешнее неопределенное и длительное время

Математика

Тема: Что такое процент?

Зарядка

Вторник

Украинский язык

Тема: Сложные предложения с союзной связью

Математика

Тема: Что такое процент? Решение задач

Зарядка

Среда

Украинский язык

Тема: Запятая между частями сложного предложения, соединенными бессоюзной и союзной связью

История

Тема: Главные цели познания прошлого. История, историки, писатели и поэты

Зарядка

Английский язык

Тема: Природа. Природные явления и природные катастрофы. Лексика. Грамматика. Простое прошедшее время

Четверг

Украинский язык

Тема: Запятая между частями сложного предложения, соединенными бессоюзной и союзной связью

Математика

Тема: Нахождение процента от числа. Часть 1

Зарядка

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Пятница

Английский язык

Тема: Родной город/село. Урок 1. Лексика. Грамматика: повторение временных форм

Математика

Тема: Нахождение процента от числа. Часть 2

Зарядка

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будто выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.