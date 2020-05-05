Уроки онлайн для 5 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 5 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 5 класса: "Плюсплюс" и "112 Украина". Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Английский язык
Тема: Природа. Погода и одежда. Прогноз погоды. Лексика. Грамматика. Теперешнее неопределенное и длительное время
- Математика
Тема: Что такое процент?
- Зарядка
Вторник
- Украинский язык
Тема: Сложные предложения с союзной связью
- Математика
Тема: Что такое процент? Решение задач
- Зарядка
Среда
- Украинский язык
Тема: Запятая между частями сложного предложения, соединенными бессоюзной и союзной связью
- История
Тема: Главные цели познания прошлого. История, историки, писатели и поэты
- Зарядка
- Английский язык
Тема: Природа. Природные явления и природные катастрофы. Лексика. Грамматика. Простое прошедшее время
Четверг
- Украинский язык
Тема: Запятая между частями сложного предложения, соединенными бессоюзной и союзной связью
- Математика
Тема: Нахождение процента от числа. Часть 1
- Зарядка
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Пятница
- Английский язык
Тема: Родной город/село. Урок 1. Лексика. Грамматика: повторение временных форм
- Математика
Тема: Нахождение процента от числа. Часть 2
- Зарядка
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будто выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.