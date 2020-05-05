Уроки онлайн для 5 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 5 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 5 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова
Тема: Природа. Погода і одяг. Прогноз погоди. Лексика. Граматика. Теперішній неозначений і тривалий час
- Математика
Тема: Що таке відсоток?
- Руханка
Вівторок
- Українська мова
Тема: Складні речення зі сполучниковим зв'язком
- Математика
Тема: Що таке відсоток? Розв'язування задач
- Руханка
Середа
- Українська мова
Тема: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
- Історія
Тема: Головні цілі пізняння минулого. Історія, історики, письменники та поети
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Природа. Природні явища та природні катастрофи. Лексика. Граматика. Простий минулий час
Четвер
- Українська мова
Тема: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
- Математика
Тема: Знаходження відсотка від числа. Частина 1
- Руханка
Читайте також Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН
П'ятниця
- Англійська мова
Тема: Рідне місто / село. Урок 1. Лексика. Граматика: повторення часових форм
- Математика
Тема: Знаходження відсотка від числа. Частина 2
- Руханка
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.