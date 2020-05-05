Уроки онлайн для 5 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 5 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 5 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Англійська мова

Тема: Природа. Погода і одяг. Прогноз погоди. Лексика. Граматика. Теперішній неозначений і тривалий час

Математика

Тема: Що таке відсоток?

Руханка

Вівторок

Українська мова

Тема: Складні речення зі сполучниковим зв'язком

Математика

Тема: Що таке відсоток? Розв'язування задач

Руханка

Середа

Українська мова

Тема: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Історія

Тема: Головні цілі пізняння минулого. Історія, історики, письменники та поети

Руханка

Англійська мова

Тема: Природа. Природні явища та природні катастрофи. Лексика. Граматика. Простий минулий час

Четвер

Українська мова

Тема: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Математика

Тема: Знаходження відсотка від числа. Частина 1

Руханка

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П'ятниця

Англійська мова

Тема: Рідне місто / село. Урок 1. Лексика. Граматика: повторення часових форм

Математика

Тема: Знаходження відсотка від числа. Частина 2

Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.