Уроки онлайн для 6 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 6 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели школьники будут иметь по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 6 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок 2
- Математика
Тема: Решение упражнений на деление обычных дробей
- Зарядка
- Биология
Тема: Экологические группы растений (по отношению к свету, воде, температуре). Жизненные формы растений
Вторник
- Украинский язык
Тема: Вопросительные и относительные местоимения
- Математика
Тема: Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10
- Зарядка
- География
Тема: Биосфера
Среда
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок №3
- Математика
Тема: Простые и составные числа, разложение на простые множители
- Зарядка
- История
Тема: Кризисные явления в Римской империи
Четверг
- Украинский язык
Тема: Неопределенные местоимения
- Математика
Тема: Нахождение НСК, НСД
- Зарядка;
- Биология
Тема: Растительные группировки
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Пятница
- Украинский язык
Тема: Правописание неопределенных местоимений вместе и через дефис
- История
Тема: Возникновение и распространение христианства
- Зарядка
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок № 4
- География
Тема: Почвы. Почвенная карта
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.