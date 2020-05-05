Уроки онлайн для 6 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 6 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 6 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Английский язык

Тема: Спорт. Урок 2

Математика

Тема: Решение упражнений на деление обычных дробей

Зарядка

Биология

Тема: Экологические группы растений (по отношению к свету, воде, температуре). Жизненные формы растений

Вторник

Украинский язык

Тема: Вопросительные и относительные местоимения

Математика

Тема: Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10

Зарядка

География

Тема: Биосфера

Среда

Английский язык

Тема: Спорт. Урок №3

Математика

Тема: Простые и составные числа, разложение на простые множители

Зарядка

История

Тема: Кризисные явления в Римской империи

Четверг

Украинский язык

Тема: Неопределенные местоимения

Математика

Тема: Нахождение НСК, НСД

Зарядка;

Биология

Тема: Растительные группировки

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Пятница

Украинский язык

Тема: Правописание неопределенных местоимений вместе и через дефис

История

Тема: Возникновение и распространение христианства

Зарядка

Английский язык

Тема: Спорт. Урок № 4

География

Тема: Почвы. Почвенная карта

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.