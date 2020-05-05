Уроки онлайн для 6 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 6 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 4 – 5 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 6 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок 2
- Математика
Тема: Розв'язування вправ на ділення звичайних дробів
- Руханка
- Біологія
Тема: Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин
Вівторок
- Українська мова
Тема: Питальні та відносні займенники
- Математика
Тема: Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10
- Руханка
- Географія
Тема: Біосфера
Середа
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок №3
- Математика
Тема: Прості та складені числа, розкладання на прості множники
- Руханка
- Історія
Тема: Кризові явища в Римській імперії
Четвер
- Українська мова
Тема: Неозначенні займенники
- Математика
Тема: Знаходження НСК, НСД
- Руханка;
- Біологія
Тема: Рослинні угрупування
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П'ятниця
- Українська мова
Тема: Правопис неозначених займенників разом і через дефіс
- Історія
Тема: Виникнення і поширення християнства
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок № 4
- Географія
Тема: Ґрунти. Карта ґрунтів
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.