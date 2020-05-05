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Уроки онлайн для 6 класу: розклад

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Уроки онлайн 6 клас – розклад тем уроків на кожен день
Онлайн-уроки для 6 класу

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 6 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 4 – 5 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 6 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова

Тема: Спорт. Урок 2

  1. Математика

Тема: Розв'язування вправ на ділення звичайних дробів

  1. Руханка
  1. Біологія

Тема: Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин

Вівторок

  1. Українська мова

Тема: Питальні та відносні займенники  

  1. Математика

Тема: Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

  1. Руханка
  1. Географія

Тема: Біосфера

Середа

  1. Англійська мова

Тема: Спорт. Урок №3

  1. Математика

Тема: Прості та складені числа, розкладання на прості множники

  1. Руханка
  1. Історія

Тема: Кризові явища в Римській імперії

Четвер

  1. Українська мова

Тема: Неозначенні займенники 

  1. Математика

Тема: Знаходження НСК, НСД

  1. Руханка;
  1. Біологія

Тема: Рослинні угрупування 

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П'ятниця

  1. Українська мова

Тема: Правопис неозначених займенників разом і через дефіс

  1. Історія

Тема: Виникнення і поширення християнства

  1. Руханка
  1. Англійська мова

Тема: Спорт. Урок № 4

  1. Географія

Тема: Ґрунти. Карта ґрунтів

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно. 

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Українська школа онлайн Міністерство освіти та науки України Освіта Школа
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