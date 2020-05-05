Уроки онлайн для 7 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 7 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 7 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок №3
- История Украины
Тема: Культура Галицко-Волынского государства ХІІІ – первой половины XIV века
- Гимнастика
- Математика
Тема: Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Задачи на движение и проценты
- География
Тема: Охрана природы
- Гимнастика
Вторник
- Украинский язык
Тема: Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении
- Математика
Тема: Построение биссектрисы данного угла
- Гимнастика
- Биология
Тема: Формы поведения животных. Часть 2
- Физика
Тема: Судоходство и воздухоплавание
- Гимнастика
Среда
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок 4
- Математика
Тема: Задачи на работу и проценты
- Гимнастика
- Химия
Тема: Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества, массы и объема воды в растворе
- География
Тема: Население
- Гимнастика
Четверг
- Украинский язык
Тема: Виды предлогов по строению
- Всемирная история
Тема: Государства Центральной и Восточной Европы в X – VX веках (Венгрия и Польша)
- Гимнастика
- Физика
Тема: Решение задач
- Биология
Тема: Способы ориентирования животных. Хоминг. Миграции животных
- Гимнастика
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Пятница
- Украинский язык
Тема: Написание производных предлогов вместе, отдельно и через дефис
- Математика
Тема: Деление данного отрезка пополам, построение прямой, перпендикулярной к данной
- Гимнастика
- Английский язык
Тема: Спорт. Урок №5
- Химия
Тема: Изготовление водных растворов с определенной массовой долей растворенного вещества
- Гимнастика
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.