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Уроки онлайн для 7 класса: расписание

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Уроки онлайн 7 класс – расписание тем уроков на каждый день
Онлайн-уроки для 7 класса

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 7 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 7 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык

Тема: Спорт. Урок №3

  1. История Украины

Тема: Культура Галицко-Волынского государства ХІІІ – первой половины XIV века

  1. Гимнастика
  1. Математика

Тема: Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Задачи на движение и проценты

  1. География

Тема: Охрана природы

  1. Гимнастика

Вторник

  1. Украинский язык

Тема: Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении

  1. Математика

Тема: Построение биссектрисы данного угла

  1. Гимнастика
  2. Биология

Тема: Формы поведения животных. Часть 2

  1. Физика

Тема: Судоходство и воздухоплавание

  1. Гимнастика

Среда

  1. Английский язык

Тема: Спорт. Урок 4

  1. Математика

Тема: Задачи на работу и проценты

  1. Гимнастика
  1. Химия

Тема: Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества, массы и объема воды в растворе

  1. География

Тема: Население

  1. Гимнастика

Четверг

  1. Украинский язык

Тема: Виды предлогов по строению

  1. Всемирная история

Тема: Государства Центральной и Восточной Европы в X – VX веках (Венгрия и Польша)

  1. Гимнастика
  1. Физика

Тема: Решение задач

  1. Биология

Тема: Способы ориентирования животных. Хоминг. Миграции животных

  1. Гимнастика

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Пятница

  1. Украинский язык

Тема: Написание производных предлогов вместе, отдельно и через дефис

  1. Математика

Тема: Деление данного отрезка пополам, построение прямой, перпендикулярной к данной

  1. Гимнастика
  1. Английский язык

Тема: Спорт. Урок №5

  1. Химия

Тема: Изготовление водных растворов с определенной массовой долей растворенного вещества

  1. Гимнастика

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Учеба Школа
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