Уроки онлайн для 7 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 7 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 7 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Английский язык

Тема: Спорт. Урок №3

История Украины

Тема: Культура Галицко-Волынского государства ХІІІ – первой половины XIV века

Гимнастика

Математика

Тема: Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Задачи на движение и проценты

География

Тема: Охрана природы

Гимнастика

Вторник

Украинский язык

Тема: Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении

Математика

Тема: Построение биссектрисы данного угла

Гимнастика Биология

Тема: Формы поведения животных. Часть 2

Физика

Тема: Судоходство и воздухоплавание

Гимнастика

Среда

Английский язык

Тема: Спорт. Урок 4

Математика

Тема: Задачи на работу и проценты

Гимнастика

Химия

Тема: Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества, массы и объема воды в растворе

География

Тема: Население

Гимнастика

Четверг

Украинский язык

Тема: Виды предлогов по строению

Всемирная история

Тема: Государства Центральной и Восточной Европы в X – VX веках (Венгрия и Польша)

Гимнастика

Физика

Тема: Решение задач

Биология

Тема: Способы ориентирования животных. Хоминг. Миграции животных

Гимнастика

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Пятница

Украинский язык

Тема: Написание производных предлогов вместе, отдельно и через дефис

Математика

Тема: Деление данного отрезка пополам, построение прямой, перпендикулярной к данной

Гимнастика

Английский язык

Тема: Спорт. Урок №5

Химия

Тема: Изготовление водных растворов с определенной массовой долей растворенного вещества

Гимнастика

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.