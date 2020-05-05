Уроки онлайн для 7 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 7 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 7 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Англійська мова

Тема: Спорт. Урок №3

Історія України

Тема: Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XIV

Руханка

Математика

Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Задачі на рух і відсотки

Географія

Тема: Охорона природи

Руханка

Вівторок

Українська мова

Тема: Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні

Математика

Тема: Побудова бісектриси даного кута

Руханка Біологія

Тема: Форми поведінки тварин. Частина 2

Фізика

Тема: Судноплавство та повітроплавання

Руханка

Середа

Англійська мова

Тема: Спорт. Урок 4

Математика

Тема: Задачі на роботу і відсотки

Руханка

Хімія

Тема: Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об'єму води в розчині

Географія

Тема: Населення

Руханка

Четвер

Українська мова

Тема: Види прийменників за будовою

Всесвітня історія

Тема: Держави Центральної та Східної Європи в X – VX століттях (Угорщина та Польща)

Руханка

Фізика

Тема: Розв'язування задач

Біологія

Тема: Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

Руханка

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П'ятниця

Українська мова

Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

Математика

Тема: Поділ даного відрізка навпіл, побудова прямої, перпендикулярної до даної

Руханка

Англійська мова

Тема: Спорт. Урок №5

Хімія

Тема: Виготовлення водних розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.