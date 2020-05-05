Уроки онлайн для 7 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 7 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 7 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок №3
- Історія України
Тема: Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XIV
- Руханка
- Математика
Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Задачі на рух і відсотки
- Географія
Тема: Охорона природи
- Руханка
Вівторок
- Українська мова
Тема: Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні
- Математика
Тема: Побудова бісектриси даного кута
- Руханка
- Біологія
Тема: Форми поведінки тварин. Частина 2
- Фізика
Тема: Судноплавство та повітроплавання
- Руханка
Середа
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок 4
- Математика
Тема: Задачі на роботу і відсотки
- Руханка
- Хімія
Тема: Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об'єму води в розчині
- Географія
Тема: Населення
- Руханка
Четвер
- Українська мова
Тема: Види прийменників за будовою
- Всесвітня історія
Тема: Держави Центральної та Східної Європи в X – VX століттях (Угорщина та Польща)
- Руханка
- Фізика
Тема: Розв'язування задач
- Біологія
Тема: Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин
- Руханка
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П'ятниця
- Українська мова
Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
- Математика
Тема: Поділ даного відрізка навпіл, побудова прямої, перпендикулярної до даної
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Спорт. Урок №5
- Хімія
Тема: Виготовлення водних розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
- Руханка
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.