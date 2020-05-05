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Уроки онлайн для 8 класса: расписание

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Уроки онлайн 8 класс – расписание тем уроков на каждый день
Онлайн-уроки для 8 класса

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков в пятую неделю для 8 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 8 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык
    Тема:     Литература. Урок 3
     
  2. История Украины
    Тема:     Запорожская Сечь в конце XVII – XVIII веков
     
  3. Зарядка
     
  4. Алгебра
    Тема:     Решение задач на применение формул Виета
     
  5. География
    Тема:     Природа пользования в условиях устойчивого развития
     
  6. Зарядка

Вторник

  1. Украинский язык
    Тема:     Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым
     
  2. Геометрия
    Тема:     Многоугольник и его элементы
     
  3. Зарядка
     
  4. Биология
    Тема:     Гомеостаз
     
  5. Физика
    Тема:     Работа и мощность электрического тока. Решение задач
     
  6. История Украины
    Тема:     Наука и образование на Гетманщине конца XVII – начала XVIII веков

Среда

  1. Английский язык
    Тема:     Литература. Урок 4
     
  2. Алгебра
    Тема:     Квадратный трехчлен и его корни
     
  3. Зарядка
     
  4. Химия
    Тема:     Соли в природе. Использование, влияние на окружающую среду и организм человека. Способы добывания солей
     
  5. География
    Тема:     Население в мире и в Украине
     
  6. Зарядка

Четверг

  1. Украинский язык
    Тема:     Второстепенные члены предложения. Порядок слов в предложении
     
  2. Геометрия
    Тема:     Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов многоугольника
     
  3. Зарядка
     
  4. Всемирная история
    Тема:     Просвещенный абсолютизм
     
  5. Физика
    Тема:     Закон Джоуля-Ленса
     
  6. Зарядка

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Пятница

  1. Химия
    Тема:     Демонстрационная практическая работа "Исследование свойств основных классов неорганических соединений"
     
  2. Английский язык
    Тема:     Литература. Урок 5
     
  3. Зарядка
     
  4. Биология
    Тема:     Принципы регуляции. Эндокринная система

Когда и как закончат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение тоже продолжится. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год закончится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Министерство образования Украины Украинская школа онлайн Учеба Школа
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