Уроки онлайн для 8 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков в пятую неделю для 8 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 8 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Английский язык
Тема: Литература. Урок 3
- История Украины
Тема: Запорожская Сечь в конце XVII – XVIII веков
- Зарядка
- Алгебра
Тема: Решение задач на применение формул Виета
- География
Тема: Природа пользования в условиях устойчивого развития
- Зарядка
Вторник
- Украинский язык
Тема: Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым
- Геометрия
Тема: Многоугольник и его элементы
- Зарядка
- Биология
Тема: Гомеостаз
- Физика
Тема: Работа и мощность электрического тока. Решение задач
- История Украины
Тема: Наука и образование на Гетманщине конца XVII – начала XVIII веков
Среда
- Английский язык
Тема: Литература. Урок 4
- Алгебра
Тема: Квадратный трехчлен и его корни
- Зарядка
- Химия
Тема: Соли в природе. Использование, влияние на окружающую среду и организм человека. Способы добывания солей
- География
Тема: Население в мире и в Украине
- Зарядка
Четверг
- Украинский язык
Тема: Второстепенные члены предложения. Порядок слов в предложении
- Геометрия
Тема: Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов многоугольника
- Зарядка
- Всемирная история
Тема: Просвещенный абсолютизм
- Физика
Тема: Закон Джоуля-Ленса
- Зарядка
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Пятница
- Химия
Тема: Демонстрационная практическая работа "Исследование свойств основных классов неорганических соединений"
- Английский язык
Тема: Литература. Урок 5
- Зарядка
- Биология
Тема: Принципы регуляции. Эндокринная система
Когда и как закончат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение тоже продолжится. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год закончится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.