Уроки онлайн для 8 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков в пятую неделю для 8 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 3 – 4 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн-уроки для 8 класса: ПлюсПлюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Английский язык

Тема: Литература. Урок 3

История Украины

Тема: Запорожская Сечь в конце XVII – XVIII веков

Зарядка

Алгебра

Тема: Решение задач на применение формул Виета

География

Тема: Природа пользования в условиях устойчивого развития

Зарядка

Вторник

Украинский язык

Тема: Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым

Геометрия

Тема: Многоугольник и его элементы

Зарядка

Биология

Тема: Гомеостаз

Физика

Тема: Работа и мощность электрического тока. Решение задач

История Украины

Тема: Наука и образование на Гетманщине конца XVII – начала XVIII веков

Среда

Английский язык

Тема: Литература. Урок 4

Алгебра

Тема: Квадратный трехчлен и его корни

Зарядка

Химия

Тема: Соли в природе. Использование, влияние на окружающую среду и организм человека. Способы добывания солей

География

Тема: Население в мире и в Украине

Зарядка

Четверг

Украинский язык

Тема: Второстепенные члены предложения. Порядок слов в предложении

Геометрия

Тема: Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов многоугольника

Зарядка

Всемирная история

Тема: Просвещенный абсолютизм

Физика

Тема: Закон Джоуля-Ленса

Зарядка

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Пятница

Химия

Тема: Демонстрационная практическая работа "Исследование свойств основных классов неорганических соединений"

Английский язык

Тема: Литература. Урок 5

Зарядка

Биология

Тема: Принципы регуляции. Эндокринная система

Когда и как закончат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит что дистанционное обучение тоже продолжится. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год закончится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.