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Уроки онлайн для 8 класу: розклад

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Уроки онлайн 8 клас – розклад тем уроків на кожен день
Онлайн-уроки для 8 класу

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 8 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 4 – 6 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 8 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

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П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова

Тема: Література. Урок 3

  1. Історія України

Тема: Запорізька Січ у кінці XVII – XVIII століть

  1. Руханка
  1. Алгебра

Тема: Розвязування задач на застосовування формул Вієта 

  1. Географія

Тема: Природа користування в умовах сталого розвитку

  1. Руханка

Вівторок

  1. Українська мова

Тема: Узгодження підмета та присудка. Тире між підметом та присудком

  1. Геометрія

Тема: Многокутник та його елементи

  1. Руханка
  1. Біологія

Тема: Гомеостаз

  1. Фізика

Тема: Робота і потужність електричного струму. Розв'язування задач

  1. Історія України

Тема: Наука та освіта в Гетьманщині кінця XVII –  початку XVIII століть

Середа

  1. Англійська мова

Тема: Література. Урок 4

  1. Алгебра

Тема: Квадратний тричлен та його корені

  1. Руханка
  1. Хімія

Тема: Солі в природі. Використання, вплив на довкілля та організм людини. Способи добування солей

  1. Географія

Тема: Кількість населення в світі та в Україні

  1. Руханка

Четвер

  1. Українська мова

Тема: Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні

  1. Геометрія

Тема: Сума кутів опуклого многокутника. Сума зовнішніх кутів многокутника 

  1. Руханка
  1. Всесвітня історія

Тема: Освіченний абсолютизм

  1. Фізика

Тема: Закон Джоуля-Ленса 

  1. Руханка

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П'ятниця

  1. Хімія

Тема: Демонстраційн практична робота "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук"

  1. Англійська мова

Тема: Література. Урок 5

  1. Руханка
  1. Біологія

Тема: Принципи регуляції. Ендокринна система

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно. 

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Школа Освіта Українська школа онлайн Міністерство освіти України
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