Уроки онлайн для 8 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 8 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 4 – 6 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 8 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Англійська мова

Тема: Література. Урок 3

Історія України

Тема: Запорізька Січ у кінці XVII – XVIII століть

Руханка

Алгебра

Тема: Розвязування задач на застосовування формул Вієта

Географія

Тема: Природа користування в умовах сталого розвитку

Руханка

Вівторок

Українська мова

Тема: Узгодження підмета та присудка. Тире між підметом та присудком

Геометрія

Тема: Многокутник та його елементи

Руханка

Біологія

Тема: Гомеостаз

Фізика

Тема: Робота і потужність електричного струму. Розв'язування задач

Історія України

Тема: Наука та освіта в Гетьманщині кінця XVII – початку XVIII століть

Середа

Англійська мова

Тема: Література. Урок 4

Алгебра

Тема: Квадратний тричлен та його корені

Руханка

Хімія

Тема: Солі в природі. Використання, вплив на довкілля та організм людини. Способи добування солей

Географія

Тема: Кількість населення в світі та в Україні

Руханка

Четвер

Українська мова

Тема: Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні

Геометрія

Тема: Сума кутів опуклого многокутника. Сума зовнішніх кутів многокутника

Руханка

Всесвітня історія

Тема: Освіченний абсолютизм

Фізика

Тема: Закон Джоуля-Ленса

Руханка

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П'ятниця

Хімія

Тема: Демонстраційн практична робота "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук"

Англійська мова

Тема: Література. Урок 5

Руханка

Біологія

Тема: Принципи регуляції. Ендокринна система

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.