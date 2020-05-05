Уроки онлайн для 8 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 8 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 4 – 6 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 8 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова
Тема: Література. Урок 3
- Історія України
Тема: Запорізька Січ у кінці XVII – XVIII століть
- Руханка
- Алгебра
Тема: Розвязування задач на застосовування формул Вієта
- Географія
Тема: Природа користування в умовах сталого розвитку
- Руханка
Вівторок
- Українська мова
Тема: Узгодження підмета та присудка. Тире між підметом та присудком
- Геометрія
Тема: Многокутник та його елементи
- Руханка
- Біологія
Тема: Гомеостаз
- Фізика
Тема: Робота і потужність електричного струму. Розв'язування задач
- Історія України
Тема: Наука та освіта в Гетьманщині кінця XVII – початку XVIII століть
Середа
- Англійська мова
Тема: Література. Урок 4
- Алгебра
Тема: Квадратний тричлен та його корені
- Руханка
- Хімія
Тема: Солі в природі. Використання, вплив на довкілля та організм людини. Способи добування солей
- Географія
Тема: Кількість населення в світі та в Україні
- Руханка
Четвер
- Українська мова
Тема: Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні
- Геометрія
Тема: Сума кутів опуклого многокутника. Сума зовнішніх кутів многокутника
- Руханка
- Всесвітня історія
Тема: Освіченний абсолютизм
- Фізика
Тема: Закон Джоуля-Ленса
- Руханка
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П'ятниця
- Хімія
Тема: Демонстраційн практична робота "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук"
- Англійська мова
Тема: Література. Урок 5
- Руханка
- Біологія
Тема: Принципи регуляції. Ендокринна система
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.