Уроки онлайн для 9 класса: расписание
Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 9 класса – читайте в нашем материале.
В течение недели школьники будут иметь по 6 – 7 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 9 класса: Плюсплюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Больше Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Пятая неделя: расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык
Тема: Развитие речи. Как создавать текст: тема, идея, цель
- Алгебра
Тема: Классическое определение вероятности
- Зарядка
- Английский язык
Тема: Молодежная культура. Течения молодежной культуры. Gerund. Часть 1
- История Украины
Тема: Общественно-политическое положение в 1907-1914 годах
- Зарядка
- География
Тема: Туризм в Украине
Вторник
- Украинская литература
Тема: Жизнь и творчество Пантелеймона Кулиша
- Геометрия
Тема: Центральная симметрия и поворот
- Зарядка
- Физика
Тема: Реактивное движение. Физические основы ракетной техники. Достижения космонавтики
- История Украины
Тема: Идеи автономии и самостоятельности в программах украинских политических партий Приднепровья
- Зарядка
- Биология
Тема: Пищевые связи, потоки энергии и круговорот веществ в экосистемах
Среда
- Английский язык
Тема: Молодежная культура. Течения молодежной культуры. Gerund. часть 2
- Алгебра
Тема: Решение задач на классическое определение вероятности
- Зарядка
- География
Тема: Международный туризм
- Химия
Тема: Обобщение знаний по теме "Оксигеновместимые органические соединения"
- Зарядка
Четверг
- Украинский язык
Тема: Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и изъяснительными. Практические упражнения
- Геометрия
Тема: Решение задач на базовые преобразования
- Зарядка
- Физика
Тема: Примеры решения задач на реактивное движение
- Всемирная история
Тема: Международные отношения в конце 19 – начале 20 века
- Зарядка
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Пятница
- Биология
Тема: Биотические, абиотические и антропични (антропогенные, техногенные) факторы
- Украинская литература
Тема: "Черная рада" Пантелеймона Кулиша – первый исторический роман-хроника
- Зарядка
- Химия
Тема: Понятие о аминокислотах
- Английский язык
Тема: Молодежная культура. Хобби. Gerund and infinitive. Часть 2
- Зарядка
Когда и как завершат обучение в школах Украины
Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.
Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.