Уроки онлайн для 9 класса: расписание

Онлайн-уроки транслируют по будням в 10 утра. Расписание уроков на пятую неделю для 9 класса – читайте в нашем материале.

В течение недели школьники будут иметь по 6 – 7 занятия в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история. Телеканалы, на которых можно смотреть онлайн уроки для 9 класса: Плюсплюс и 112 Украина. Также уроки доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Больше Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов

Пятая неделя: расписание уроков

Понедельник

Украинский язык

Тема: Развитие речи. Как создавать текст: тема, идея, цель

Алгебра

Тема: Классическое определение вероятности

Зарядка

Английский язык

Тема: Молодежная культура. Течения молодежной культуры. Gerund. Часть 1

История Украины

Тема: Общественно-политическое положение в 1907-1914 годах

Зарядка

География

Тема: Туризм в Украине

Вторник

Украинская литература

Тема: Жизнь и творчество Пантелеймона Кулиша

Геометрия

Тема: Центральная симметрия и поворот

Зарядка

Физика

Тема: Реактивное движение. Физические основы ракетной техники. Достижения космонавтики

История Украины

Тема: Идеи автономии и самостоятельности в программах украинских политических партий Приднепровья

Зарядка

Биология

Тема: Пищевые связи, потоки энергии и круговорот веществ в экосистемах

Среда

Английский язык

Тема: Молодежная культура. Течения молодежной культуры. Gerund. часть 2

Алгебра

Тема: Решение задач на классическое определение вероятности

Зарядка

География

Тема: Международный туризм

Химия

Тема: Обобщение знаний по теме "Оксигеновместимые органические соединения"

Зарядка

Четверг

Украинский язык

Тема: Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и изъяснительными. Практические упражнения

Геометрия

Тема: Решение задач на базовые преобразования

Зарядка

Физика

Тема: Примеры решения задач на реактивное движение

Всемирная история

Тема: Международные отношения в конце 19 – начале 20 века

Зарядка

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Пятница

Биология

Тема: Биотические, абиотические и антропични (антропогенные, техногенные) факторы

Украинская литература

Тема: "Черная рада" Пантелеймона Кулиша – первый исторический роман-хроника

Зарядка

Химия

Тема: Понятие о аминокислотах

Английский язык

Тема: Молодежная культура. Хобби. Gerund and infinitive. Часть 2

Зарядка

Когда и как завершат обучение в школах Украины

Карантин продлили, а это значит, что дистанционное обучение также продолжается. Занятия продлятся до 31 мая, а учебный год завершится до 1 июля также дистанционно.

Оценки будут выставлять на основе предыдущих баллов и тех, которые школьники получили в течение онлайн-обучения. Баллы должны выставить и отправить электронные копии родителям. В сентябре детей ожидает месяц корректирующего обучения.