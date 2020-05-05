Уроки онлайн для 9 класу: розклад
Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 9 класу – читайте в нашому матеріалі.
Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 9 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
П'ятий тиждень: розклад уроків
Понеділок
- Українська мова
Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета
- Алгебра
Тема: Класичне означення ймовірності
- Руханка
- Англійська мова
Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 1
- Історія України
Тема: Суспільно-політичне становище у 1907 – 1914 роках
- Руханка
- Географія
Тема: Туризм в Україні
Вівторок
- Українська література
Тема: Життя та творчість Пантелеймона Куліша
- Геометрія
Тема: Центральна симетрія та поворот
- Руханка
- Фізика
Тема: Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
- Історія України
Тема: Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини
- Руханка
- Біологія
Тема: Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речови в екосистемах
Середа
- Англійська мова
Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 2
- Алгебра
Тема: Розв'язування задач на класичне означення ймовірності
- Руханка
- Географія
Тема: Міжнародний туризм
- Хімія
Тема: Узагальнення знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"
- Руханка
Четвер
- Українська мова
Тема: Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з'ясувальними. Практичні вправи
- Геометрія
Тема: Розв'язування задач на базові перетворення
- Руханка
- Фізика
Тема: Приклади розв'язування задач на реактивний рух
- Всесвітня історія
Тема: Міжнародні відносини наприкінці 19 – на початку 20 століття
- Руханка
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П'ятниця
- Біологія
Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори
- Українська література
Тема: "Чорна рада" Пантелеймона Куліша – перший історичний роман-хроніка
- Руханка
- Хімія
Тема: Поняття про амінокислоти
- Англійська мова
Тема: Молодіжна культура. Хобі. Gerund and infinitive. Частина 2
- Руханка
Коли та як завершать навчання в школах України
Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.
Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.