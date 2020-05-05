Уроки онлайн для 9 класу: розклад

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 9 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 9 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета

Алгебра

Тема: Класичне означення ймовірності

Руханка

Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 1

Історія України

Тема: Суспільно-політичне становище у 1907 – 1914 роках

Руханка

Географія

Тема: Туризм в Україні

Вівторок

Українська література

Тема: Життя та творчість Пантелеймона Куліша

Геометрія

Тема: Центральна симетрія та поворот

Руханка

Фізика

Тема: Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Історія України

Тема: Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

Руханка

Біологія

Тема: Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речови в екосистемах

Середа

Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 2

Алгебра

Тема: Розв'язування задач на класичне означення ймовірності

Руханка

Географія

Тема: Міжнародний туризм

Хімія

Тема: Узагальнення знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Руханка

Четвер

Українська мова

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з'ясувальними. Практичні вправи

Геометрія

Тема: Розв'язування задач на базові перетворення

Руханка

Фізика

Тема: Приклади розв'язування задач на реактивний рух

Всесвітня історія

Тема: Міжнародні відносини наприкінці 19 – на початку 20 століття

Руханка

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П'ятниця

Біологія

Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори

Українська література

Тема: "Чорна рада" Пантелеймона Куліша – перший історичний роман-хроніка

Руханка

Хімія

Тема: Поняття про амінокислоти

Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Хобі. Gerund and infinitive. Частина 2

Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно.

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.