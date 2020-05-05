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Уроки онлайн для 9 класу: розклад

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Уроки онлайн 9 клас – розклад тем уроків на кожен день
Онлайн-уроки для 9 класу

Онлайн-уроки транслюють по буднях о 10 ранку. Розклад уроків на п'ятий тиждень для 9 класу – читайте в нашому матеріалі.

Впродовж тижня школярі матимуть по 6 – 7 занять на день. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія. Телеканали, на яких можна дивитись онлайн-уроки для 9 класу: ПлюсПлюс та 112 Україна. Також уроки доступні на ютуб-каналі Міністерства освіти та науки України.

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П'ятий тиждень: розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета

  1. Алгебра

Тема: Класичне означення ймовірності

  1. Руханка
  1. Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 1 

  1. Історія України

Тема: Суспільно-політичне становище у 1907 – 1914 роках

  1. Руханка
  1. Географія

Тема: Туризм в Україні

Вівторок

  1. Українська література

Тема: Життя та творчість Пантелеймона Куліша 

  1. Геометрія

Тема: Центральна симетрія та поворот 

  1. Руханка
  1. Фізика

Тема: Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

  1. Історія України

Тема: Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

  1. Руханка
  1. Біологія

Тема: Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речови в екосистемах

Середа

  1. Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Gerund. Частина 2

  1. Алгебра

Тема: Розв'язування задач на класичне означення ймовірності

  1. Руханка
  1. Географія

Тема: Міжнародний туризм

  1. Хімія

Тема: Узагальнення знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

  1. Руханка

Четвер

  1. Українська мова

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з'ясувальними. Практичні вправи

  1. Геометрія

Тема: Розв'язування задач на базові перетворення

  1. Руханка
  1. Фізика

Тема: Приклади розв'язування задач на реактивний рух

  1. Всесвітня історія

Тема: Міжнародні відносини наприкінці 19 – на початку 20 століття

  1. Руханка

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П'ятниця

  1. Біологія

Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори

  1. Українська література

Тема: "Чорна рада" Пантелеймона Куліша – перший історичний роман-хроніка

  1. Руханка
  1. Хімія

Тема: Поняття про амінокислоти 

  1. Англійська мова

Тема: Молодіжна культура. Хобі. Gerund and infinitive. Частина 2

  1. Руханка

Коли та як завершать навчання в школах України

Карантин продовжили, а це означає що дистанційне навчання також продовжується. Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік завершиться до 1 липня також дистанціно. 

Оцінки будть виставляти на основі попередніх балів і тих, які школярі отримали протягом онлайн-навчання. Бали мають виставити та надіслати електронні копії батькам. У вересні дітей очікує місяць коригуючого навчання.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Школа Освіта Українська школа онлайн Міністерство освіти України
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