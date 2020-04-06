Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса в нашем материале.

В день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Зарядка; Английский язык; История Украины; Зарядка; География.

Вторник

Украинская литература; Геометрия; Зарядка; Физика; История Украины; Зарядка; Биология.

Среда

Английский язык; Алгебра; Зарядка; География; Химия; Зарядка;

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Физика; Всеобщая история; Зарядка.

Пятница

Биология; Украинская литература; Зарядка; Химия; Английский язык; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса:

Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

К теме: ВНО 2020: Минобразования запускает онлайн-подготовку к тестам – по каким предметам и где смотреть

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.