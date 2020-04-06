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Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео

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Видеоуроки для 9 класса / Sharon McCutcheon

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса в нашем материале.

В день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Украинский язык;
  2. Алгебра;
  3. Зарядка;
  4. Английский язык;
  5. История Украины;
  6. Зарядка;
  7. География.

Вторник

  1. Украинская литература;
  2. Геометрия;
  3. Зарядка;
  4. Физика;
  5. История Украины;
  6. Зарядка;
  7. Биология.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Алгебра;
  3. Зарядка;
  4. География;
  5. Химия;
  6. Зарядка;

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Геометрия;
  3. Зарядка;
  4. Физика;
  5. Всеобщая история;
  6. Зарядка.

Пятница

  1. Биология;
  2. Украинская литература;
  3. Зарядка;
  4. Химия;
  5. Английский язык;
  6. Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: 

Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

К теме: ВНО 2020: Минобразования запускает онлайн-подготовку к тестам – по каким предметам и где смотреть

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Украинская школа онлайн Школьники Министерство образования и науки Украины Учеба Школа
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