Онлайн-уроки для 9 класу: дивитись відео
З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 9 класу у нашому матеріалі.
Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.
Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Українська мова;
- Алгебра;
- Руханка;
- Англійська мова;
- Історія України;
- Руханка;
- Географія.
Вівторок
- Українська література;
- Геометрія;
- Руханка;
- Фізика;
- Історія України;
- Руханка;
- Біологія.
Середа
- Англійська мова;
- Алгебра;
- Руханка;
- Географія;
- Хімія;
- Руханка;
Четвер
- Українська мова;
- Геометрія;
- Руханка;
- Фізика;
- Всесвітня історія;
- Руханка.
П'ятниця
- Біологія;
- Українська література;
- Руханка;
- Хімія;
- Англійська мова;
- Руханка.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 9 класу:
Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись
Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.