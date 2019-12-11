В Греции школу раскрасили в Петриковскую роспись: фото

В Афинах, столице Греции, одну из местных школ расписали петриковской росписью. Проектом руководил мэр муниципалитета, в котором расположена школа, Йоргос Томакос.

О реализации проекта "Петриковский цвет в Афинах" сообщило посольство Украины в Греции.

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Проект полностью поддержала общественная организация Борисфен, а также руководство школы и родительский комитет.



Греки оценили украинское искусство / фото Посольство Украины в Греции

Наше искусство оценили сполна. Так, во время посещения украинского стенда на дипломатической Рождественской Ярмарки новоизбранный мэр Афин Костас Бакояннис приобрел новогоднее украшение для елки, расписанное в стиле Петриковки,

– говорится в сообщении пресс-службы посольства.

В школе, где сделали роспись, учатся около 300 детей, большинство из которых – греки.

Саму роспись делала мастерица знаменитой династии из поселка Петриковка, член Союза художников Украины Наталья Статива-Жарко.

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Мастер за работой / фото Посольство Украины в Греции