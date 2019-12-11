В Греції школу розфарбували в петриківський розпис: фото

В Афінах, столиці Греції, одну із тамтешніх шкіл розписали петриківським розписом. Проєктом керував мер муніципалітету, в якому розташована школа, Йоргос Томакос.

Про реалізацію проєкту "Петриківський квіт в Афінах" повідомило посольство України в Греції.

Вас зацікавить: Освітні можливості за кордоном: що можна встигнути ще до кінця року – список

Проєкт повністю підтримала громадська організація Борисфен, а також керівництво школи та батьківський комітет.



Греки оцінили українське мистецтво / фото Посольство України в Греції

Наше мистецтво оцінили сповна. Так, під час відвідання українського стенда на дипломатичному Різдвяному Ярмарку новообраний мер Афін Костас Бакоянніс придбав новорічну прикрасу для ялинки, розписану в стилі Петриківки,

– йдеться в повідомленні пресслужби посольства.

У школі, де зробили розпис, навчаються близько 300 дітей, більшість з яких греки.

Сам розпис робила майстриня знаменитої династії із селища Петриківка, членкиня Спілки художників України Наталія Статива-Жарко.

Читайте ще: Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку



Майстриня за роботою / фото: Посольство України в Греції