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В Харькове студенты открыли современную лабораторию в гараже: видео

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Сначала в мастерской почти не было оборудования / Tekton

В Харькове трое студентов-физиков собственноручно обустроили научную лабораторию в гараже. Они помогают всем желающим воплощать свои идеи в жизнь.

Об активных студентах рассказали в сюжете #Шотам.

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Сейчас лаборатория стала общей мастерской для всех в Харькове. Однако сначала все было нелегко.


Ребята являются студентами одного из харьковских вузов / фото: скриншот с видео

Мы должны были готовиться к соревнованиям, финансово потянули только гараж. Главное здесь не принтеры и не оборудование, главное – это люди и их идеи,
– рассказал соучредитель гаража Роман Выдро.

Сначала у студентов из запчастей были только отвертки и молотки. Однако сейчас здесь появились 3D-принтер, фрейзер и печь для плавления металла.


Сегодня ребята имеют хорошее оборудование / фото: скриншот с видео

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С момента создания здесь успели создать подвижные фигуры для фестиваля, также здесь были изготовлены репродукции мировых достопримечательностей для незрячих. Разработки студентов начали покупать квест-комнаты.

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Наука в Украине Высшее образование 3D-принтер Студенты Учеба Образование в Украине
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