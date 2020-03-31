В Харкові студенти відкрили сучасну лабораторію в гаражі: відео

В Харкові троє студентів-фізиків власноруч облаштували наукову лабораторію в гаражі. Вони допомагають усім охочим втілювати свої ідеї в життя.

Про активних студентів розповіли у сюжеті #Шотам.

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Зараз лабораторія стала спільною майстернею для усіх в Харкові. Проте спочатку все було нелегко.



Хлопці є студентами одного з харківських вишів / фото: скріншот з відео

Ми мали готуватись до змагань, фінансово потягнули лише гараж. Головне тут не принтери та не обладнання, головне – це люди та їхні ідеї,

– розповів співзасновник гаража Роман Видро.

Спочатку у студентів із запчастин були лише викрутки та молотки. Проте зараз тут з'явились 3D-принтер, фрейзер та піч для плавлення металу.



Сьогодні хлопці мають хороше обладнання / фото: скріншот з відео

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З моменту створення тут встигли створити рухливі фігури для фестивалю, також тут були виготовлені репродукції світових пам’яток для незрячих. Розробки студентів почали купляти квест-кімнати.