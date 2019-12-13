В ирландской школе дети делают добрые дела вместо домашнего задания
В ирландском городке Клонакилти вместо домашнего задания на Рождество ученики весь декабрь будут делать добрые дела. Школа уже в третий раз проводит такой эксперимент.
О попытке учителей улучшить воспитание детей сообщили на официальной странице школы в фейсбук.
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В прошлом году декабрь в этой школе был посвящен благодарности. Ученики заводили дневник, в который записывали вещи, за которые они хотят поблагодарить. В этом году школьники будут делать добрые дела.
Мы хотим, чтобы наши ученики прониклись настоящим духом Рождества, духом щедрости и доброты,
– сообщает официальная страница школы в фейсбук.
Кроме помощи родным и близким, ученики будут работать над благотворительным проектом.
Расписание добрых дел школьников:
Понедельник – общение с пожилым человеком;
Вторник – помощь родителям в домашних делах;
Среда – хороший поступок для случайного человека;
Четверг – посвятить себе (порисовать, почитать, послушать музыку и т.д.).
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А сколько всего школ в Ирландии?
Всего в Ирландии функционирует 1112 школ. В них учатся 356 тысяч 107 учеников.