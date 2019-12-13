В ірландській школі діти роблять добрі вчинки замість домашнього завдання

В ірландському містечку Клонакілті замість домашнього завдання на Різдво учні весь грудень робитимуть добрі справи. Школа вже втретє проводить такий експеримент.

Про намагання вчителів покращити виховання дітей повідомили на офіційній сторінці школи у фейсбук.

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Минулого року грудень у цій школі був присвячений подяці. Учні заводили щоденник, в який записували речі, за які вони хочуть подякувати. В цьому році школярі будуть робити добрі справи.

Ми хочемо, щоб наші учні перейнялися справжнім духом Різдва, духом щедрості і доброти,

– повідомляє офіційна сторінка школи у фейсбук.

Окрім допомоги рідним та близьким учні будуть працювати над благодійним проєктом.

Розклад добрих справ школярів:

понеділок – спілкування з літньою людиною;

вівторок – допомога батькам у хатніх справах;

середа – хороший вчинок для випадкової людини;

четвер – присвятити собі (помалювати, почитати, послухати музику, тощо).

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А скільки всього шкіл в Ірландії?Загалом в Ірландії функціонує 1112 шкіл. В них навчаються 356 тисяч 107 учнів.