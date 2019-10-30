В Мариуполе отравились 16 студентов Украинской академии лидерства

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Пострадавшие госпитализированы
Пострадавшие госпитализированы / VAO

16 студентов Украинской академии лидерства были госпитализированы с отравлением. Студенты приехали в Мариуполь на инвестиционный форум.

У всех пострадавших отравление, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

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Студенты попали в инфекционное отделение Мариупольской больницы с диагнозом острый гастроэнтерит.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

29 октября студенты Украинской академии лидерства встречались в Мариуполе с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

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Что такое Украинская академия лидерства?

  • неформальное учебное заведение;
  • ориентировано на выпускников школ и призвано воспитывать лидерские качества у студентов;
  • обучение длится 10 месяцев;
  • ячейки академии есть в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Николаеве и Полтаве;
  • программа делится на 3 направления: эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие.

Що робити при отруєнні?

 
Последствия отравление можно попытаться устранить самостоятельно / инфографика 24 канала

Теги: Здоровье Новости Здоровье Отравление Учеба Образование в Украине
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