В Мариуполе отравились 16 студентов Украинской академии лидерства
16 студентов Украинской академии лидерства были госпитализированы с отравлением. Студенты приехали в Мариуполь на инвестиционный форум.
У всех пострадавших отравление, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
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Студенты попали в инфекционное отделение Мариупольской больницы с диагнозом острый гастроэнтерит.
Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
29 октября студенты Украинской академии лидерства встречались в Мариуполе с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.
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Что такое Украинская академия лидерства?
- неформальное учебное заведение;
- ориентировано на выпускников школ и призвано воспитывать лидерские качества у студентов;
- обучение длится 10 месяцев;
- ячейки академии есть в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Николаеве и Полтаве;
- программа делится на 3 направления: эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие.
Що робити при отруєнні?
Последствия отравление можно попытаться устранить самостоятельно / инфографика 24 канала