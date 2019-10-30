У Маріуполі отруїлись 16 студентів Української академії лідерства

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Постраждалі госпіталізовані
Постраждалі госпіталізовані / VAO

16 студентів Української академії лідерства були госпіталізовані з отруєнням. Студенти приїхали у Маріуполь на інвестиційний форум.

У всіх постраждалих отруєння, інформує пресслужба ДСНС України.

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Студенти потрапили до інфекційного відділення Маріупольської лікарні з діагнозом гострий гастроентерит.

Зараз проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

29 жовтня студенти Української академії лідерства зустрічалися в Маріуполі з президентом України Володимиром Зеленським в рамках інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.

Нещодавно Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в українських школах та дитячих садках за 2019 рік сталось ж 626 харчових отруєнь.

Детальніше про це: 626 отруєнь за рік: Гончарук доручив покращити якість харчування в школах та садках

Що таке Українська академія лідерства?

  • неформальний навчальний заклад;
  • орієнтований на випускників шкіл та покликаний виховувати лідерські якості у студентів;
  • навчання триває 10 місяців;
  • осередки академії є в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Миколаєві та Полтаві;
  • програма ділиться на 3 напрями: емоційний, інтелектуальний та фізичний розвиток.

Що робити при отруєнні?

 
Наслідки отруєння можна спробувати усунути самостійно / інфографіка 24 каналу

Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Освіта Освіта в Україні Отруєння
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