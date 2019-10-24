Медицинский факультет одного из университетов Украины закрыли на карантин из-за вспышки дифтерии

В Ужгородском национальном университете введен карантин. Меры предосторожности коснутся только медицинского факультета, где вспыхнула дифтерия. Есть ли угроза эпидемии дифтерии в Украине?

Такое решение было принято 23 октября деканом медицинского факультета Василием Калием, сообщает УНИАН.

Важно: В престижном университете Ужгорода вспышка дифтерии

По словам декана, дальнейшее обучение невозможно, ведь студенты на практических занятиях должны посещать медицинские учреждения, где можно заразить пациентов.

На факультете начали комплекс мероприятий по рекомендациям эпидемиологов. Визуальное обследование прошли все студенты.

За несколько прошедших суток были госпитализированы 15 студентов Ужгородского национального университета с палочкой дифтерии.

Что такое дифтерия?

Острое заболевание дыхательных путей. Сопровождается резким воспалением и распуханием. В тяжелой форме может влиять на сердечно-сосудистую и нервную систему, почки.

Сколько студентов учится в Ужгородском национальном университете?

В 2019 году в университете учится 13 600 студентов.

Есть ли угроза эпидемии дифтерии в Украине?

Врачи заявляют, что эпидемия возможна в том случае, если люди и в дальнейшем будут отказываться от прививок. По состоянию на 2019 год, в Украине около 67% детей в возрасте до 1 года вакцинированы от дифтерии.