Медичний факультет одного з університетів України закрили на карантин через спалах дифтерії

В Ужгородському національному університеті запроваджено карантин, запобіжні заходи торкнуться лише медичного факультету, де спалахнула дифтерія. Чи є загроза епідемії дифтерії в Україні?

Таке рішення було прийнято 23 жовтня, деканом медичного факультету Василем Калієм, повідомляє Уніан.

Важливо: В престижному університеті Ужгорода спалах дифтерії

За словами декана, подальше навчання неможливе, адже студенти на практичних заняттях повинні відвідувати медичні заклади, де можна заразити пацієнтів.

На факультеті розпочали комплекс заходів за рекомендаціями епідеміологів. Візуальне обстеження пройшли всі студенти.

За кілька минулих діб було госпіталізовано 15 студентів Ужгородського національного університету з паличкою дифтерії

Що таке дифтерія?

Гостре захворювання дихальних шляхів. Передається повітряно-крапельним шляхом.Супроводжується різким запаленням та розпуханням. У важчій формі може впливати на серцево-судинну та нервову систему, нирки.

Скільки студентів навчається в Ужгородському національному університеті?

У 2019 році в університеті навчається 13 600 студентів.

Чи є загроза епідемії дифтерії в Україні?

Лікарі заявляють, що епідемія можлива в тому випадку, якщо люди і надалі відмовлятимуться від щеплень. Станом на 2019 рік, в Україні близько 67% дітей віком до 1 року вакциновані від дифтерії.