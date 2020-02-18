В России школьник ударил учительницу в лицо: видео

Один из учеников старших классов в Псковской области России ударил учительницу в лицо, после того, как та выдернула из-под него стул. Подростка забрали в психическую больницу.

Видео было опубликовано в одном из телеграм-каналов, пишет Ридус.

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На записи видно, что педагог обращается к ученику, однако тот не реагирует на ее замечания. Тогда учительница выдернула из-под него стул, а школьник ответил ударом в лицо.

Подростка забрали в психическую больницу, а сейчас он находится на больничном.

Администрация школы заявила, что у педагога нет претензий к школьнику. Позже знакомые подростка рассказали, что тот из неблагополучной семьи.

Знаю, что родители выпивать любят. Воспитанием они явно особо не занимались, но на самом деле он человек неплохой. Не считаю его вспыльчивым,

– рассказал друг парня.

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Сколько в России в целом школьников?

Всего в средних учебных заведениях в России обучается около 15,5 миллионов учеников.