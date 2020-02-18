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В Росії школяр вдарив вчительку в обличчя: відео

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Вчителька висмикнула стілець з-під дитини / Slim Emcee (UG) the poet Truth_From_Africa_Photography

Один з учнів старших класів в Псковській області Росії вдарив вчительку в обличчя, після того, як та висмикнула з-під нього стілець. Підлітка забрали в психічну лікарню.

Відео було опубліковано в одному з телеграм-каналів, пише Рідіус.

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На записі видно, що педагог звертається до учня, проте той не реагує на її зауваження. Тоді вчителька висмикнула з-під нього стілець, а школяр відповів ударом в обличчя.

Підлітка забрали в психічну лікарню, а зараз він знаходиться на лікарняному.

Адміністрація школи заявила, що педагог немає претензій до школяра. Пізніше знайомі підлітка розповіли, що той з неблагополучної родини.

Знаю, що батьки випивати люблять. Вихованням вони явно особливо не займалися, але насправді він людина непогана. Не вважаю його запальним,
– розповів друг хлопця.

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Скільки в Росії загалом школярів?Всього в середніх закладах освіти в Росії навчається близько 15,5 мільйонів учнів.

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Росії Вчителі Школа Школярі Освіта Освіта за кордоном
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