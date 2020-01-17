За зламаний навушник: російський школяр побив вчительку під час уроку

В одній з московських шкіл на уроці фізики учень побив вчительку. Інцидент трапився після того, як педагог порвала навушники хлопця.

Про випадок повідомило видання "Московский Комсомолец".

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Відомо, що хлопець сидів на уроці фізики та слухав музику в навушниках. Таке не сподобалось вчительці і та зробила зауваження учневі. Школяр не відреагував на слова педагога, після чого вона вирішила вдатись до радикальніших методів. Повідомляється, що вчителька висмикнула один навушник та зламала його.

Школяра розсердила поведінка вчительки і він вдарив її в обличчя та зламав пульт від інтерактивної дошки. Після інциденту працівники школи викликали швидку. Зараз вчителька перебуває на лікарняному.

До школи викликали бабусю хлопця, яка його заспокоїла.

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Скільки загалом в Росії шкіл?Всього в Росії навчається 16 мільйонів учнів у 42 тисяч шкіл.