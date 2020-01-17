За сломанный наушник: российский школьник избил учительницу во время урока
В одной из московских школ на уроке физики ученик избил учительницу. Инцидент случился после того, как педагог порвала наушники парня.
О случае сообщило издание "Московский Комсомолец".
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Парень сидел на уроке физики и слушал музыку в наушниках, что не понравилось учительнице. Педагог сделала замечание ученику, но тот проигнорировал. Тогда учительница попыталась выдернуть наушник, однако сломала его.
Школьника разозлило поведение учительницы, он ударил ее в лицо и сломал пульт от интерактивной доски. После помощи медиков педагог находится на больничном.
Успокоить подростка смогла лишь его бабушка, которую вызвали в школу.
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Сколько в России школ?
Всего в России обучается 16 миллионов учеников в 42 тысячах школ.