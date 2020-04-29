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В Украине стартует реформа профессионального образования – в Правительстве утвердили план

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Профессиональное образование претерпевает серьезных изменений
Профессиональное образование претерпевает серьезных изменений / m0851

Кабинет Министров Украины утвердил план реализации государственной политики в сфере профессионально-технического образования на 2020-2027 годы. Это решение положило начало реформы профессионального образования. План ранее разработали в министерстве образования и науки Украины.

О решении Правительства сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

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Ожидается, что воплощение документа в жизнь будет иметь положительное влияние на развитие и модернизацию профессионального образования в регионах на принципах государственно-общественного и государственно-частного партнерства, доступности, открытости и прозрачности, ориентации на потребности и запросы соискателей образования, работодателей и общества.

Реализовать реформу планируют в течение 2020-2027 лет.

Какие основные изменения ждут профессиональное образование

  • в 2020 в Кабмин должны внести проект Закона “О профессиональном образовании”, сформировать перечень профессий общегосударственного значения, рекомендации по оптимизации сети заведений новый стандарт, положение о квалификационном центр оценки, обеспечить учреждения образования возможностью инклюзивного обучения;
  • 2020-2021 годы – пилотный проект КГГА, КОДА, создание центров профессионального совершенства в регионах;
  • 2020-2027 годы – должны образовать учебно-практические центры по отраслевым направлениям с привлечением средств местных бюджетов и бизнеса (в областных центрах);
  • каждые три года планируют проводить анализ рынка труда на региональном уровне, утверждать региональные программы развития профессионального образования.

Ознакомиться с полным перечнем текстом документа можно по ссылке.

Больше о реформе: Минобразования объединит бизнесменов, власть и педагогов в региональные советы: детали

Сколько в Украине всего училищ?
Всего в Украине более 13 тысяч учреждений профессионального технического образования, в которых обучаются более 238 тысяч студентов.

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Кабинет Министров Украины Министерство образования и науки Украины Профессиональное образование Учеба Образование в Украине
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