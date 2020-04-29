В Украине стартует реформа профессионального образования – в Правительстве утвердили план

Кабинет Министров Украины утвердил план реализации государственной политики в сфере профессионально-технического образования на 2020-2027 годы. Это решение положило начало реформы профессионального образования. План ранее разработали в министерстве образования и науки Украины.

О решении Правительства сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

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Ожидается, что воплощение документа в жизнь будет иметь положительное влияние на развитие и модернизацию профессионального образования в регионах на принципах государственно-общественного и государственно-частного партнерства, доступности, открытости и прозрачности, ориентации на потребности и запросы соискателей образования, работодателей и общества.

Реализовать реформу планируют в течение 2020-2027 лет.

Какие основные изменения ждут профессиональное образование

в 2020 в Кабмин должны внести проект Закона “О профессиональном образовании”, сформировать перечень профессий общегосударственного значения, рекомендации по оптимизации сети заведений новый стандарт, положение о квалификационном центр оценки, обеспечить учреждения образования возможностью инклюзивного обучения;

2020-2021 годы – пилотный проект КГГА, КОДА, создание центров профессионального совершенства в регионах;

2020-2027 годы – должны образовать учебно-практические центры по отраслевым направлениям с привлечением средств местных бюджетов и бизнеса (в областных центрах);

каждые три года планируют проводить анализ рынка труда на региональном уровне, утверждать региональные программы развития профессионального образования.

Ознакомиться с полным перечнем текстом документа можно по ссылке.

Больше о реформе: Минобразования объединит бизнесменов, власть и педагогов в региональные советы: детали

Сколько в Украине всего училищ?

Всего в Украине более 13 тысяч учреждений профессионального технического образования, в которых обучаются более 238 тысяч студентов.