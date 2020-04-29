В Україні стартує реформа професійної освіти – в Уряді затвердили план на наступні 7 років

Кабінет Міністрів України затвердив план реалізації державної політики у сфері професійно-технічної освіти на 2020-2027 роки. Це рішення поклало початок реформи професійної освіти. План раніше розробили в міністерстві освіти і науки України.

Про рішення Уряду повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Очікується, що втілення документу в життя матиме позитивний вплив на розвиток та модернізацію професійної освіти в регіонах на принципах державно-громадського та державно-приватного партнерства, доступності, відкритості та прозорості, орієнтації на потреби та запити здобувачів освіти, роботодавців та суспільства.

Реалізувати реформу планують протягом 2020-2027 років.

Які основні зміни чекають на професійну освіту

у 2020 до Кабміну мають внести проєкт Закону “Про професійну освіту”, сформувати перелік професій загальнодержавного значення, рекомендації щодо оптимізації мережі закладів, новий стандарт, положення про кваліфікаційний центр оцінювання, забезпечити заклади освіти можливістю інклюзивного навчання;

2020-2021 роки – пілотний проєкт разом з КМДА, КОДА, утворення центрів професійної досконалості в регіонах;

2020-2027 роки – мають утворити навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням із залученням коштів місцевих бюджетів та бізнесу (в обласних центрах);

кожні три роки планують проводити аналіз ринку праці на регіональному рівні, затверджувати регіональні програми розвитку професійної освіти.

Ознайомитись з повним переліком текстом документу можна за посиланням.

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Скільки в Україні всього училищ?Загалом в Україні понад 13 тисяч закладів професійної технічної освіти, в яких навчаються понад 238 тисяч студентів.