В украинских университетах создадут энерго-инновационные хабы: список
Министерство образования и науки Украины планирует создать энерго-инновационные хабы на базе трех украинских вузов. Финансировать будет Германия.
Хабы будут готовить студентов, изучающих энергоэффективность. Узнать больше смогут и уже опытные специалисты, пишет МОН.
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Какие университеты будут иметь энерго-инновационные хабы?
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;
- Черновицкий национальный университет имени Федьковича;
- Приднепровская академия строительства и архитектуры (Днепр).
Первым должен заработать хаб в Харькове.
Также хабы смогут предоставлять подробную информацию о возобновляемых источниках энергии и защите окружающей среды от изменений климата.
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Кто будет финансировать установления хабов?В рамках проекта "Реформы в сфере энергоэффективности в Украине" финансирование предоставляет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.