В украинских университетах создадут энерго-инновационные хабы: список

Министерство образования и науки Украины планирует создать энерго-инновационные хабы на базе трех украинских вузов. Финансировать будет Германия.

Хабы будут готовить студентов, изучающих энергоэффективность. Узнать больше смогут и уже опытные специалисты, пишет МОН.

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Какие университеты будут иметь энерго-инновационные хабы?

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;

Черновицкий национальный университет имени Федьковича;

Приднепровская академия строительства и архитектуры (Днепр).

Первым должен заработать хаб в Харькове.

Также хабы смогут предоставлять подробную информацию о возобновляемых источниках энергии и защите окружающей среды от изменений климата.

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Кто будет финансировать установления хабов?В рамках проекта "Реформы в сфере энергоэффективности в Украине" финансирование предоставляет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.