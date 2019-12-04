В українських університетах створять енерго-інноваційні хаби: список

Міністерство освіти та науки України планує створити енерго-інноваційні хаби на базі трьох українських вишів. Фінансуватиме Німеччина.

Хаби будуть готувати студентів, які вивчають енергоефективність. Дізнатись більше зможуть і вже досвідчені фахівці, пише МОН.

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Які університети матимуть енерго-інноваційні хаби?

Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;

Чернівецький національний університет імені Федьковича;

Придніпровська академія будівництва та архітектури (Дніпро).

Першим повинен запрацювати хаб у Харкові.

Також хаби зможуть надавати докладну інформацію про відновлювані джерела енергії та захист навколишнього середовища від змін клімату.

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Хто фінансуватиме встановлення хабів?В рамках проєкту "Реформи у сфері енергоефективності в Україні" фінансування надає Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.