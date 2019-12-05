Венгрия приглашает украинцев на бесплатное обучение: детали

Правительство Венгрии решило предоставить украинцам 100 стипендий для продолжения учебы. Знание венгерского языка не является обязательным.

О возможностях обучения на территории западного соседа сообщает сайт Tempus Public Foundation.

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Стипендии выдаются как для бакалавров так и для магистров и аспирантов.

Распределение стипендий выглядит так:

40 стипендий для бакалаврских и магистерских программ по гуманитарным, обществоведческим направлениям;

20 стипендий для магистерских программ полного цикла по техническим и медицинским направлениям;

40 стипендий ежегодно для обучения в аспирантуре в любой отрасли, которая представляет интерес.

Такая программа действует уже не первый год, однако именно в 2020 году впервые заработает норма, согласно которой нельзя одновременно подаваться на обучение по магистерским и бакалаврским программам.

Прием заявок продолжается до 15 января 2020 года. Анкету можно заполнить здесь.

Сколько украинцев учится в Венгрии?В 2019 году в Венгрии обучалось более 800 украинцев.

Знание венгерского языка необязательно, однако студент должен посещать курс "Венгерский язык как иностранный".

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Сколько в Венгрии всего университетов?35 высших учебных заведений функционирует в Венгрии в 2019 году.