Угорщина запрошує українців на безкоштовне навчання: деталі

Уряд Угорщини вирішив надати українцям 100 стипендій для продовження навчання. Знання угорської мови не є обов’язковим.

Про можливості навчання на території західного сусіда повідомляє сайт Tempus Public Foundation.

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Стипендії видаються як для бакалаврів так і для магістрів та аспірантів.

Розподіл стипендій виглядає так:

40 стипендій для бакалаврських та магістерських програм за гуманітарними, суспільствознавчими напрямами;

20 стипендій для магістерських програм повного циклу за технічним та медичним напрямами;

40 стипендій щороку для навчання в аспірантурі у будь-якій галузі, що становить інтерес.

Така програма діє вже не перший рік, проте саме в 2020 році вперше запрацює норма, за якою не можна одночасно подаватись на навчання за магістерськими та бакалаврськими програмами.

Прийом заявок триває до 15 січня 2020 року. Анкету можна заповнити тут.

Скільки українців навчається в Угорщині?У 2019 році у Угорщині навчалось понад 800 українців

Знання угорської мови необов’язкове, проте студент повинен відвідувати курс "Угорська мова як іноземна".

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Скільки в Угорщині всього університетів?35 закладів вищої освіти функціонує в Угорщині у 2019 році.