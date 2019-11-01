ВНО 2019 дополнительная сессия: поступающие в магистратуру получили приглашение на экзамен

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Дополнительная сессия ВНО 2019 магистратура – дата теста
Уже скоро абитуриентов ждет экзамен / observealgerie

Участники дополнительной сессии единого вступительного экзамена на магистратуру, который абитуриенты называют ВНО, получили приглашения-пропуски. На пропусках указаны адреса пунктов тестирования.

Уже 5 ноября состоится дополнительный экзамен по иностранному языку (на выбор) для поступления на магистратуру. Основная сессия состоялась в июле 2019 года.

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Войти в кабинет участника можно по номеру экзаменационного листа и пин-кодом, который указан в нем.

Приглашение необходимо распечатать и обязательно взять с собой на экзамен. Без приглашения поступающего не допустят к экзамену без возможности пересдачи в этом учебном году.

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Для чего нужна дополнительная сессия ВНО?

  • результаты единого вступительного экзамена позволяют выпускникам бакалавриата поступать на магистерскую программу любого вуза Украины еще в этом году;
  • если поступающие по каким-то причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО, которая состоялась в июле 2019 года, то у них есть возможность сделать это 5 ноября;
  • в случае успешного результата, абитуриент может быть принят в университет на конкурсной основе.
  • абитуриент, успешно сдавший экзамен во время дополнительной сессии, не может претендовать на зачисление по государственному заказу.

Сколько абитуриентов не сдали ВНО с первого раза?

  • 17 677 выпускников бакалавриата не смогли преодолеть порог сдал/не сдал на основной сессии.
  • Экзамен состоит из 42 заданий, каждое из которых оценивается в 1 балл.
Теги: Образование в Украине Учеба Министерство образования Украины ВНА
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