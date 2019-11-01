ЗНО 2019 додаткова сесія: вступники на магістратуру отримали запрошення на іспит

Учасники додаткової сесії єдиного вступного іспиту на магістратуру, який вступники називають ЗНО, отримали запрошення-перепустки. На перепустках є адреси пунктів тестування.

Вже 5 листопада відбудеться додатковий іспит з іноземної мови (на вибір) для вступу на магістратуру. Основна сесія відбулась у липні 2019 року.

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Увійти в кабінет учасника можна за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, який зазначений в ньому.

Запрошення необхідно видрукувати та обов'язково взяти з собою на іспит. Без запрошення вступника не допустять до іспиту без можливості перескладання цього навчального року.

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Для чого потрібна додаткова сесія ЗНО?

результати єдиного вступного іспиту дозволяють випускникам бакалаврату вступати на магістерську програму будь-якого вишу України ще цього року;

якщо вступники з якихось причин не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО, яка відбулась у липні 2019 року, то вони мають можливість зробити це 5 листопада;

в разі успішного результату, абітурієнт може бути прийнятий в університет на конкурсній основі.

абітурієнт, який успішно складе іспит під час додаткової сесії, не може претендувати на зарахування за державним замовленням.

Скільки абітурієнтів не склали ЗНО з першого разу?