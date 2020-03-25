Во время каникул дети должны отдыхать, – образовательный омбудсмен

Если в период карантина образовательное учреждение запланировало каникулы, то дети должны отдохнуть. Для этого законодательством предусмотрены весенние каникулы.

Об этом рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев на своей странице в фейсбук.

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Даты каникул каждое заведение определяет само, но большинство школ планируют каникулы на период с 23 по 29 марта.

Еще в 2017 году учебным заведениям предоставлено право устанавливать структуру и продолжительность учебного года и отдыха (то есть каникулы) между ними. Есть только требование – продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней,

– рассказал Сергей Горбачев.

Чиновник отметил, что карантин помог внедрению дистанционного образования в Украине, однако одну неделю каникул дети должны получить.

По моему мнению, если в период карантина учебное заведение запланировало каникулы, ученики должны отдыхать, потому что у всех впереди – очень сложный период жизни в условиях карантина и серьезных ограничений общения,

– подчеркнул Горбачев.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные меры продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только в маршрутке (до 10 человек в одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.