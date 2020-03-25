Під час канікул діти мають відпочивати, – освітній омбудсмен

Якщо в період карантину освітній заклад запланував канікули, то діти повинні відпочити. Для цього законодавством передбачені весняні канікули.

Про це розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбук.

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Дати канікул кожен заклад визначає сам, але більшість шкіл планують канікули на період з 23 по 29 березня.

Ще 2017 року закладам освіти надано право встановлювати структуру і тривалість навчального року та відпочинку (тобто канікули) між ними. Є лише вимога – тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів,

– розповів Сергій Горбачов.

Посадовець відзначив, що карантинні обмеження посприяли запровадженню дистанційної освіти в Україні, проте один тиждень канікул діти повинні отримати.

На мою думку, якщо в період карантину заклад освіти запланував канікули, то учні мають відпочивати, бо у всіх попереду – дуже складний період життя в умовах карантину та серйозних обмежень спілкування,

– підкреслив Горбачов.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.