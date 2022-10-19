Что делать детям и учителям, если воздушная тревога раздается утром
19 октября 2022 , 11:33Читати новину українською
Источник:КГГА
В течение последних двух недель Россия терроризирует Украину массированными ракетными обстрелами и атаками дронов-камикадзе. Особенно часто воздушная тревога раздается утром.
Департамент образования и науки КГГА разработал алгоритм действий для учителей и детей на случай утренней тревоги. В частности, что делать в случае объявления тревоги до начала обучения.
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Что делать, если тревога раздается утром
Так, детям и учителям при объявлении воздушной тревоги утром советуют:
- Работники школ, садиков, а также дети должны срочно спуститься в укрытие. В частности, если они дома или по дороге в учебное заведение.
- Если тревога звучит во время приема или прихода в учебное заведение, дети вместе с учителями и родителями должны срочно перейти в укрытие.
- Находиться в хранилище нужно, пока не объявят об отбое тревоги.
Если раздается отбой воздушной тревоги
- После отбоя школы в этот день продолжают обучение дистанционно.
- Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отмены тревоги.
- Решение об организации обучения принимает администрация учебного заведения и сообщает работникам, ученикам, родителям.
- Детсады начинают работу не позже, чем через час после отбоя тревоги. Решение об обучении также принимает администрация заведения и информирует работников и родителей.
- Если ребенок находится в укрытии школы или садика во время воздушной тревоги, родители могут его унести только после отбоя.
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Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.
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