Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Гендиректор директората МОН Олег Шаров уточнил, что всего в 2008 году в Украине родилось ориентировочно 510 тысяч детей, которые должны были в этом году закончить школу.

Сколько абитуриентов потеряла Украина?

Чиновник заявил, что вместо этого свидетельство о базовом среднем образовании в 2023 году получила лишь 371 тысяча человек. То есть около 140 тысяч детей потеряли связь с украинской системой образования. Причины могли быть разные: выезд за границу, пребывание на ВОТ. 243 тысячи человек одновременно продолжили обучение в 10 классах или колледжах и училищах.

В этом году, по словам Шарова, свидетельство о полном общем среднем образовании получила 231 тысяча учеников. То есть еще более 10 тысяч человек исчезло из украинской системы образования в течение двух лет. Из этого количества только 178 тысяч человек изъявили намерение сдавать НМТ, чтобы поступить в украинский вуз. Здесь разница составляет еще 53 тысячи человек.

Часть из них могла поступить в профессиональные, профессиональные или военные учебные заведения, однако детального анализа этой группы в МОН не проводили,

– уточнил чиновник.

Он рассказал, что МОН зафиксировало еще одну потерю: из 155 тысяч человек, которые успешно сдали НМТ, в образовательной системе в дальнейшем идентифицируются только около 122 тысяч. То есть еще 33 тысячи участников НМТ не использовали результаты мультитеста для поступления.

В общем примерно 67 тысяч выпускников и выпускниц 2025 года пока не отображаются в образовательных реестрах, за исключением нескольких тысяч, которые могли поступить позже или были некорректно идентифицированы,

– уточнил чиновник.

